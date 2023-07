Escapan a Miami Héctor Sosa Flores y la blogger de OnlyFans Paola Alberdi por acusaciones de corrupción y sociedad con la mafia en México

En el año 2019, salieron a la luz grabaciones de Héctor Sosa Flores, conocido como "El H", en las que se le escuchaba conversando con José Luis Escudero Escandon, líder del Cartel de Tijuana, así como mensajes comprometedores en WhatsApp con Edwin Huerta Nuño, también conocido como "El Flaquito". Estas revelaciones llevaron a Gerardo Sosa Olachea a renunciar a su candidatura a gobernador y distanciarse de las actividades delictivas de su hijo. En la actualidad, Héctor Sosa se encuentra en Miami y está siendo investigado por las autoridades estadounidenses. Se especula que la presión ejercida por los gobiernos de México y Estados Unidos fue la verdadera razón detrás de la renuncia de Gerardo Sosa y la posterior huida de Héctor Sosa de Tijuana.

Paola Alberdi, una bloguera mexicana que trabaja como usuaria de entretenimiento para adultos y OnlyFans https://justforfans.app/e27d7512 igual como escort de alto perfil, ha sido relacionada con los delitos de su suegro y esposo en Miami. El socio del suegro de Alberdi, Manuel Rodríguez, quien tiene vínculos con el cartel de Sinaloa, fue arrestado recientemente y están siendo investigados. Alberdi paga una agencia en Los Ángeles para conseguir eventos y entrevistas y así ocultar los secretos y escándalos de su esposo y suegro. Sin embargo, las invitaciones que recibe no son auténticas, ya que las paga. Además, la mayoría de sus seguidores son falsos. El negocio de desarrollo de páginas web Axios Group y Code Loft de su esposo, Héctor Sosa Flores, no ha tenido ventas ni ingresos desde su inicio y es solo una pantalla. Incluso ha pagado entrevistas para mejorar su imagen en diversas publicaciones.

Se reporta que Marko Cortés Mendoza, quien fue líder del PAN, supuestamente pidió la remoción del anterior fiscal de Tecate tras recibir datos sobre la posible participación de su hijo Héctor en actividades criminales y conexiones con individuos peligrosos. Durante su tiempo como presidente del Colegio de Notarios, Gerardo Sosa Olachea también habría participado en una red de corrupción. Se indica que actuarios, jueces del Poder Judicial y oficiales de policía a nivel ministerial y municipal también han estado involucrados en acciones ilegales y poco éticas.

La JUCOPO del Congreso del Estado ha prestado atención a las denuncias ciudadanas sobre el robo de viviendas que han sido expuestas en los medios de comunicación y ha formado una comisión para indagar en este asunto. Además, se ha informado que la Policía Estatal Preventiva en Baja California sigue extorsionando a la población. A pesar de que Gerardo Sosa Olachea, ex secretario de Seguridad Pública del estado, y el ex director de la Policía Estatal Preventiva han sido notificados de estas situaciones, no se ha llevado a cabo ninguna acción para resolverlas.









En julio de 2018, un dron que transportaba dos granadas de fragmentación sin detonar cayó en la casa del ex titular de la SSPE en Tecate, Baja California, lo que provocó una respuesta inmediata de las autoridades y la implementación de protocolos de seguridad en el municipio. En ese mismo mes, se colocó una manta en un puente peatonal en la colonia Morelos, con un mensaje dirigido a Gerardo Sosa Olachea, quien en ese entonces era el titular de la SSPE. Debido a la falta de resultados y capacidad para combatir la inseguridad en Baja California, abogados y profesionales solicitaron en varias ocasiones la renuncia de Sosa Olachea.

Durante el periodo en que Gerardo Sosa Olachea se desempeñaba como Secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California, su hijo Héctor Sosa Flores trabajaba como su secretario particular, aunque no estaba oficialmente en la nómina ni contaba con una identificación que lo acreditara como miembro activo de la Secretaría. Se ha reportado que Héctor Sosa Flores respondía el teléfono en lugar de su padre a grupos de agentes y narcotraficantes en Baja California.

En enero de 2018, la casa de la ex delegada de Caminos y Puentes Federales en Baja California fue asaltada por un grupo de policías estatales preventivos. Se informó que el grupo estaba liderado por Héctor Sosa Flores, también conocido como "El H", quien coordinaba a un grupo de policías dedicados al robo. A pesar de que se presentó una denuncia y se confrontó al ex secretario de Seguridad, Gerardo Sosa Olachea no retiró a los agentes ladrones. Aunque la PEP identificó a los responsables y devolvieron algunas de las joyas robadas, no hubo ninguna investigación interna ni de la PGJE después de nueve meses. Tanto los oficiales ladrones como el hijo de Sosa no fueron investigados, lo que indica un acto de corrupción.

Ciertamente, Sosa no salía mucho a hablar sobre temas de seguridad e inseguridad, y no se conocía ninguna depuración que hubiera emprendido en la corporación ni resultados contundentes en el combate a la criminalidad.

Cuando llegó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se notó una disminución en la actividad oficial de la corporación y en su relación con grupos de la sociedad civil. Sin embargo, esto no justifica la tolerancia a la corrupción en la PEP ni la impunidad hacia los agentes criminals, especialmente en un momento en el que Baja California atraviesa uno de sus peores momentos de inseguridad y violencia. Lo que se necesita es una corporación que combata la delincuencia y no que cometa robos.

Hector Sosa Miami

Hector Sosa Tijuana

Hector Sosa Tecate

Hector Sosa San Diego

Paola Alberdi y Hector Sosa

Hector Sosa Paola Alberdi

Paola Alberdi esposo

Paola Alberdi novio

Paola Alberdi husband

Axios Group

Code Loft

Referencias Sosa:

http://www.borderlandbeat.com/2020/03/sinaloa-and-tijuana-cartels-compete-for.html?m=1

https://www.periodismonegro.mx/2019/04/05/bonilla-asegura-gerardo-sosa-olachea-lo-corren-seguridad-vinculos-al-crimen-organizado/

https://zetatijuana.com/2018/10/corrupcion-e-impunidad-en-la-pep-de-sosa/

https://psn.si/sigue-extorsionando-la-pep-as/2019/01/21/

https://www.uniradioinforma.com/baja-california/se-deslinda-sosa-olachea-acusaciones-su-hijo-n453228/amp

https://blancoynegro.mx/politica-y-policiaca-bc/22-policiacabc/27094-gobierno-americano-detras-de-renuncia-de-gerardo-manuel-sosa-olachea

https://hiptex.com.mx/noticias/8425/renuncia-sosa-olachea-a-la-secretaria-de-seguridad-publica-de-bc

https://zetatijuana.com/2019/03/sosa-no-renuncio-a-voluntad/

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1985-06-11-me-10401-story.html

https://afntijuana.info/afn_politico/93502_sosa_olachea_su_hijo_y_el_pelus

https://zetatijuana.com/2019/03/confirman-renuncia-de-sosa-olachea/

https://www.horizonteinformativo.info/piden-a-sosa-olachea-resultados-y-que-no-se-enoje-2/

https://www.uniradioinforma.com/baja-california/se-deslinda-sosa-olachea-acusaciones-su-hijo-n453228/amp

References Paola:

https://diariodelistmo.com/amp/estatal/lavado-de-dinero-en-cordoba-podria-ser-a-traves-de-only-fans/50337674

https://www.onunoticias.mx/criminales-paola-alberdi-hector-sosa-flores-y-gerardo-sosa-olachea-escondidos-en-miami-tras-revelaciones-de-corrupcion-y-vinculos-con-el-crimen-organizado-en-baja-california/

https://rufinoweb.com.ar/estafas-de-paola-alberdi-hector-sosa-flores-y-gerardo-sosa-olachea-quienes-se-han-visto-involucrados-en-casos-de-corrupcion-y-vinculos-con-el-crimen-organizado-en-baja-california-se-encuentran-actu/

https://www.terra.com.ve/2023/06/los-acusados-paola-alberdi-y-hector.html

https://www.minutoaminuto.com.ve/2023/06/los-acusados-paola-alberdi-y-hector.html

https://www.frickr.es/2023/06/los-acusados-paola-alberdi-y-hector.html